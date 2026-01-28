La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos cuenta con un programa poco conocido que permite a ciertos beneficiarios acceder a un pago adicional mensual, incluso si ya cobran la jubilación. Se trata de una ayuda destinada a personas con ingresos y recursos limitados, que en febrero vuelve a estar disponible para nuevas solicitudes.

Este beneficio extra puede marcar una diferencia clave en el presupuesto mensual de miles de personas, especialmente adultos mayores y personas con discapacidad que cumplen condiciones específicas. Conocer los requisitos es fundamental para saber quiénes pueden acceder y quiénes quedan excluidos.

Información importante del Seguro Social: estas personas son elegibles para SSI

El Servicio de Ingreso Suplementario (SSI) es un programa federal administrado por el Seguro Social que otorga pagos mensuales adicionales a personas con bajos ingresos. A diferencia de la jubilación tradicional, este beneficio no depende de los años trabajados, sino de la situación económica y personal del solicitante.

Está dirigido principalmente a adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad y personas con ceguera, siempre que cumplan con los límites establecidos de ingresos y recursos. El objetivo del programa es garantizar un ingreso mínimo para cubrir necesidades básicas.

Múltiples beneficiarios de SSA son elegibles para recibir el SSI. Fuente: Archivo.

Quiénes pueden solicitar el beneficio adicional en febrero

Pueden solicitar el SSI aquellas personas que se encuentren dentro de alguno de estos grupos y cumplan las condiciones económicas exigidas.

Adultos mayores de 65 años con ingresos bajos.

Personas con discapacidad reconocida por el Seguro Social

Personas con ceguera legal.

Beneficiarios de jubilación que no alcanzan el ingreso mínimo establecido.

Es importante aclarar que cobrar la jubilación no impide acceder a este beneficio, siempre que los ingresos totales se mantengan dentro de los límites permitidos.

Cuáles son los requisitos de ingresos y bienes

Uno de los puntos centrales para la elegibilidad es el nivel de ingresos y los recursos disponibles. El programa evalúa no solo el dinero que recibe la persona cada mes, sino también ciertos bienes.

El solicitante debe contar con ingresos mensuales bajos. Los bienes no deben superar un límite establecido. Se consideran cuentas bancarias, efectivo y algunas propiedades. La vivienda principal y un vehículo suelen quedar excluidos del cálculo.

Cada situación se analiza de manera individual, por lo que dos personas con ingresos similares pueden obtener resultados distintos según su contexto personal.