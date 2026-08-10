El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emplea diversos métodos de contacto para supervisar trámites y obligaciones fiscales.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emplea diversos métodos de contacto para supervisar trámites y obligaciones fiscales, algunos de los cuales pueden incluir encuentros presenciales. Aunque la práctica común es la comunicación a través de correo, existen circunstancias que dan lugar a procedimientos más directos.

Esto ha suscitado inquietudes en torno a las visitas del IRS a los hogares de los contribuyentes y acerca de cuáles personas y familias podrían ser objeto de una verificación en su domicilio. Las directrices oficiales especifican los casos en los cuales esto se lleva a cabo.

¿Por qué el IRS realizará visitas domiciliarias a determinados individuos y familias?

Las visitas presenciales son poco comunes y se llevan a cabo cuando se han emitido avisos previos sin respuesta o cuando es necesario confirmar información en el hogar. La agencia da inicio al proceso mediante correspondencia y solo avanza a esta fase en auditorias, cobros o investigaciones.

El IRS señala que únicamente cuatro categorías de empleados están autorizados a realizar visitas domiciliarias: agentes de ingresos, funcionarios de ingresos, agentes especiales e inspectores de combustible, todos ellos debidamente identificados con credenciales oficiales.

El IRS señala que únicamente cuatro categorías de empleados están autorizados a realizar visitas domiciliarias. Wikimedia Commons | ChatGPT

¿Qué acciones deben emprender las personas y familias en caso de que el IRS se presente en su hogar?

El primer paso es corroborar la carta enviada con anterioridad a la visita para confirmar que coincide con el motivo comunicado. El IRS aclara que nunca solicita pagos mediante métodos no autorizados ni hace uso de redes sociales para contactar a los contribuyentes.

Para verificar la legitimidad de la visita: El agente debe presentar una credencial que incluya foto y número de serie. Los pagos, si son aplicables, solo se realizan al Tesoro de los Estados Unidos. No se deben solicitar tarjetas de regalo, información bancaria inmediata ni transferencias inusuales. En caso de dudas, se aconseja contactar al número oficial indicado en la carta o directamente al 911.