La cotizacióndel Euro este lunes 10 de agosto en Estados Unidos es de 0.86 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.03% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el Euro registró un leve retroceso de -0,46%, mientras que en el último año mostró una variación positiva de 0,36%, lo que sugiere una ligera apreciación anual pese a la caída reciente.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 4.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 5.63%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto sugiere que la moneda ha ganado valor en comparación con los días anteriores, impulsando la confianza en su estabilidad y rendimiento en el mercado.

Sin embargo, es importante observar que esta tendencia podría cambiar si se presentan nuevas variables económicas que afecten su comportamiento. Analizando la situación, parece que la mejora en la cotización del Euro puede ser fruto de un contexto económico favorable en la región.

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Conocé la cotización de este lunes, 10 de agosto de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Conocé la cotización de este martes, 3 de febrero de 2026.

Consejos para cambiar o comprar euro en USA