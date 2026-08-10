En la apertura de mercados de este lunes, 10 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.62 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0%.

La cotización del quetzal guatemalteco registró un avance de 2.12% en la última semana y una variación de 1.81% en el último año, sugiriendo un desempeño positivo en ambos periodos.

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La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, que se sitúa en 13.34%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 20.24%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva con un dato de 1. Esto indica que su valor ha aumentado en comparación con los días anteriores, reflejando una mejora en la economía local.

En los días previos, el Quetzal había mantenido una tendencia estable, pero el ligero aumento sugiere un cambio favorable en la confianza del mercado. Este crecimiento podría ser un indicativo de factores económicos o políticos que están influyendo positivamente en la moneda.

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Conocé la cotización de este lunes, 10 de agosto de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tasas y comisiones, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por cambio y verifica el tipo de cambio en apps confiables.