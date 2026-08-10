En la sesión de apertura de este lunes, 10 de agosto de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.74 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.05% en relación con el día anterior.

En la última semana, la Libra esterlina cayó un -32.28% y en el último año acumuló un -52.36%, evidenciando una tendencia bajista en su cotización.

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Conocé la cotización de este lunes, 10 de agosto de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 1.95%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.03%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina se presenta en una tendencia positiva, marcada por un dato de 1 igual a 3. Esto indica que ha habido un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores, lo que genera optimismo en los mercados. En contraste, los días previos se habían observado fluctuaciones, pero hoy la situación ha dado un giro favorable.

Este aumento sugiere que factores económicos, como un fortalecimiento de los indicadores del Reino Unido, han influido positivamente en la confianza hacia la Libra esterlina. Sin embargo, es importante monitorizar la continuación de esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

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Conocé la cotización de este lunes, 10 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Conocé la cotización de este martes, 14 de abril de 2026.

Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA