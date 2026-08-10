En la sesión de apertura de este lunes, 10 de agosto de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.14 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.06% en relación con el día anterior.

En la última semana, el peso mexicano se depreció -1.13% y en el último año acumuló una caída de -8.13%, reflejando una tendencia bajista en su cotización.

Oficial y confirmado por Suprema Corte. Miles de mexicanos dejarán de tener descuentos en sus salarios y se suspende una quita obligatoria

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 4.06%, que es menor que la volatilidad anual de 7.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días anteriores, lo cual puede ser una señal de confianza en la economía local y en los mercados internacionales.

En los días pasados, la tendencia había mostrado cierta volatilidad, pero el aumento del valor de hoy sugiere que el Peso se está fortaleciendo. Este cambio podría ser resultado de factores internos o externos que afectan la economía nacional.

Analizando esta tendencia, es importante observar si se mantendrá en los próximos días o si se revertirá por alguna circunstancia económica.

Oficial y confirmado por Suprema Corte. Miles de mexicanos dejarán de tener descuentos en sus salarios y se suspende una quita obligatoria

Conocé la cotización de este lunes, 10 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Conocé la cotización de este viernes, 16 de enero de 2026.

Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA