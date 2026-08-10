En la apertura de mercados de este lunes, 10 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,155.89 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.02%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano retrocedió -2.66% y en el último año acumula una caída de -17.01%, reflejando una tendencia de depreciación sostenida en el mercado.

Oficial y confirmado por Suprema Corte. Miles de mexicanos dejarán de tener descuentos en sus salarios y se suspende una quita obligatoria

Conocé la cotización de este lunes, 10 de agosto de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, que es del 24.46%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 13.74%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con un dato de 1 igual a -3. Esto indica que la moneda ha ido perdiendo valor frente al dólar, reflejando una caída constante y preocupante en su cotización.

En contraste, el dato de 1 también podría ser visto como una señal de la necesidad de intervenciones económicas que respalden la estabilidad del Peso colombiano. El deterioro de la moneda podría afectar la economía, generando incertidumbre en los mercados.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos