En la apertura de mercados de este lunes, 10 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.11 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0%.

En el mercado del peso dominicano, la cotización subió 1.27% en la última semana, mientras que en el último año registró una variación de -9.06%, lo que sugiere un repunte reciente tras una caída acumulada.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 10.31%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 11.40%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando un dato de 1. Esto indica que la moneda se ha fortalecido en relación con su valor en días anteriores, generando expectativas positivas en el mercado.

Asimismo, al observar las fluctuaciones recientes, es evidente que la confianza en la economía local ha influido en este aumento. Sin embargo, es esencial seguir analizando los factores económicos y políticos que puedan impactar esta tendencia en el futuro.

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Conocé la cotización de este lunes, 10 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Conocé la cotización de este martes, 14 de abril de 2026.

Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos