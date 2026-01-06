Una de las donaciones más grandes de la historia reciente de los Estados Unidos podría ayudar a millones de familias. Los empresarios y filántropos Michael y Susan Dell anunciaron una aportación de 6250 millones de dólares destinada a financiar un bono de ayuda social para padres y tutores. Según Forbes, el aporte representa una de las mayores contribuciones privadas enfocadas en movilidad económica infantil.

La iniciativa coincide con el lanzamiento de un programa federal para busca incentivar el ahorro a largo plazo para menores de 18 años. De acuerdo con CNN, la donación permitirá que 25 millones de niños reciban un monto inicial de 250 dólares que podrá invertirse y capitalizarse en el tiempo.

Quiénes podrán recibir el bono de 1250 dólares

Los Trump Accounts se enmarcan en la ley Working Families Tax Cuts Act y tienen el objetivo de facilitar que los padres y tutores abran cuentas de inversión con ventajas fiscales para menores que cuenten con número de Seguro Social. Se trata de un esquema similar a cuentas de ahorro educativo y fondos de inversión infantil, pero con reglas fiscales específicas para maximizar el crecimiento del capital inicial.

El programa busca incentivar que los padres y tutores abran cuentas de inversión con ventajas fiscales para menores. (Fuente: Archivo) Fuente: narrativas-us

En este contexto, la donación de los Dell servirá para financiar un depósito automático de 250 dólares para cada menor elegible.

Según el anuncio oficial citado por Forbes, los beneficiarios principales serán niños de hasta 10 años nacidos antes del 1 de enero de 2025, aunque los mayores de esa edad también podrían acceder si aún quedan fondos disponibles al cierre del proceso de inscripción.

Requisitos para cobrar el bono

Para acceder al bono inicial, las familias deberán residir en códigos postales con ingresos medianos iguales o inferiores a 150.000 dólares.

La elegibilidad dependerá del ingreso promedio de cada área geográfica y no del ingreso puntual del hogar. Esto permitirá que comunidades completas, especialmente zonas suburbanas y rurales de ingresos medios, queden cubiertas automáticamente.

Una vez que los padres abran un Trump Account, el bono de 250 dólares se acreditará sin necesidad de trámite adicional. La medida apunta a reducir barreras administrativas y garantizar una adopción masiva del programa.

Desde cuándo funciona el bono

Según un comunicado oficial de la Casa Blanca, los padres podrán abrir estas cuentas a partir del 4 de julio de 2026. Asimismo, todos los niños nacidos entre 2025 y 2028 recibirán un aporte adicional de 1000 dólares por parte del Departamento del Tesoro para iniciar su cuenta, de acuerdo al medio local, New York Daily News.

Para ello, los padres deberán presentar el Formulario IRS 4547 para crear la cuenta y solicitar el aporte de 1000 dólares.