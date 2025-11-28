Cambian para siempre los derechos de las trabajadoras del hogar: cuáles son las obligaciones del empleador ahora. (Fuente: Archivo)

En julio de 2025 California implementó un cambio legal significativo que impacta el ámbito laboral. Esta nueva ley, firmada por el gobernador Gavin Newsom, amplía las protecciones de salud y seguridad laboral a miles de empleados y empleadas domésticas contratados por diversas empresas, quienes hasta este momento carecían de dicho respaldo.

Este avance en materia de derechos laborales representa un hito para aquellos que realizan labores esenciales, tales como limpieza, jardinería, cocina y cuidado de personas en hogares a lo largo del estado.

Nuevos derechos para las trabajadoras del hogar: ¿qué cambios se han implementado?

A partir de ahora, las empresas que ofrecen servicios domésticos deberán adherirse a las normativas de Cal/OSHA y establecer un Programa de Prevención de Lesiones y Enfermedades (IIPP). Esto implica:

Proveer herramientas seguras y equipos de protección adecuados.

Brindar capacitaciones sobre riesgos laborales.

Informar a Cal/OSHA sobre cualquier incidente grave.

Garantizar entornos de trabajo seguros para el personal asignado a hogares particulares.

Hasta ahora, muchos empleados y empleadas del hogar contratados a través de compañías privadas se encontraban excluidos del sistema de regulaciones de Cal/OSHA, la agencia estatal encargada de supervisar las condiciones laborales y la prevención de accidentes.

¿Quiénes son los afectados por la nueva ley?

La legislación se aplica a todas las personas empleadas por empresas que brindan servicios domésticos, sin distinción de su estatus migratorio. Esto implica que tanto los residentes permanentes como los migrantes indocumentados tienen el derecho de reportar irregularidades ante Cal/OSHA sin temor a represalias.

Entre los principales beneficiarios se encuentran trabajadores y trabajadoras que realizan:

Limpieza de casas

Cuidado de personas mayores o con discapacidad

Tareas de jardinería

Servicios de cocina en hogares privados

¿Quiénes quedan fuera de la ley?

Las personas contratadas de manera directa y ocasional no están incluidas en esta normativa.

La legislación establece una distinción entre empleadores individuales y empresas registradas en el sector de servicios. No obstante, Cal/OSHA aconseja a todos los empleadores que consulten las guías oficiales para identificar sus responsabilidades específicas.