En la sesión de apertura de este miércoles, 13 de mayo de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,773.33 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.34% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del peso colombiano subió 0.95%, mientras que en el último año cayó -5.98%, mostrando volatilidad reciente con una tendencia anual a la baja. ¿Desconfianza? | S&P cambia a negativa la perspectiva de la calificación de México La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, que ha sido del 3.27%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 12.90%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año. En los últimos tres días, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, lo que indica un fortalecimiento en su valor frente a otras divisas. A medida que los días avanzan, se observa un aumento constante en la cotización, reflejando un ambiente económico favorable. Esto sugiere que la confianza en la economía colombiana podría estar aumentando, lo que a su vez podría atraer más inversiones en el país. Sin embargo, es fundamental monitorear esta tendencia para anticipar posibles cambios en el futuro. ¿Desconfianza? | S&P cambia a negativa la perspectiva de la calificación de México Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El sector asegurador despega 10.7%: pensiones y autos lideran la mayor expansión del año