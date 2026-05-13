En la apertura de mercados de este miércoles, 13 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.21 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.09%. La cotización en el mercado del Peso mexicano mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó 0.60% y en el último año acumula una depreciación de 8.86%. ¿Desconfianza? | S&P cambia a negativa la perspectiva de la calificación de México La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 5.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual, que fue del 7.67%. Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que la relación con los días anteriores ha sido favorable. Esto sugiere que la moneda ha experimentado un fortalecimiento en su valor frente a otras divisas. En los días recientes, el dato de -1 ha mostrado un incremento, lo que resalta un cambio positivo en la percepción del mercado hacia el Peso. Este aumento podría atribuirse a factores económicos internos que han mejorado la confianza en la moneda. En conclusión, la tendencia actual evidencia un optimismo en los mercados sobre la estabilidad económica del país. ¿Desconfianza? | S&P cambia a negativa la perspectiva de la calificación de México Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Aquellos individuos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El sector asegurador despega 10.7%: pensiones y autos lideran la mayor expansión del año para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones entre bancos y cajeros, evita casas de cambio en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión por transacciones en el extranjero, rechaza la conversión dinámica y lleva algo de efectivo para gastos menores.