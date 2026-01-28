Estados Unidos proyecta un pago extra de 1.200 dólares para beneficiarios del Seguro Social: quiénes acceden y cómo quedan los cheques

La Administración del Seguro Social (SSA) de los Estados Unidos depositará durante el día de hoy los últimos pagos del beneficio en el mes de enero. Múltiples prestadores recibirán más de 5,000 dólares y se adelantan todos los pagos del Servicio de Ingreso Suplementario (SSI) para un grupo de personas.

Con el comienzo del 2026, las autoridades aplicaron el ajuste correspondiente por el aumento de la inflación y el Costo de Vida (COLA), que impacta directamente en la economía de los hogares estadounidenses.

Confirmado: estos beneficiarios cobrarán hoy más de 5,000 dólares del Seguro Social

Todos los meses las autoridades del Seguro Social abonan los pagos correspondientes a la jubilación y otras prestaciones de la administración. Hoy 28 de enero, todos los beneficiarios nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes recibirán su cheque de estímulo.

Como responde a las pautas del programa, hoy se cumple el tercer miércoles de enero para finalizar la gestión de pagos hasta el primer miércoles de febrero.

El Seguro Social finaliza hoy su ronda de pagos del mes de enero. Fuente: Archivo.

Todos los jubilados que extendieron sus años de trabajo hasta los 70 años, es decir, jubilación “tardía”, recibirán un máximo de 5,181 dólares. A su vez, todos los pagos ya cuentan con el ajuste del 2.8% que representan, aproximadamente, 56 dólares adicionales.

Información importante: se adelantan los pagos de SSI

El Servicio de Ingreso Suplementario (SSI) es uno de los programas más solicitados de SSA. A este beneficio pueden acceder las personas que tienen:

1. Pocos o ningunos ingresos.

2. Pocos o ningunos recursos.

3. Una incapacidad, ceguedad o tienen 65 años o más.

Las autoridades federales informaron que el pago correspondientes a febrero se depositará el día hábil viernes 30 de enero.

El pago mensual depende de su ingreso, su situación de vivienda, las cosas que posee y otros factores.