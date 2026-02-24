En California, el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) se combina con un suplemento estatal que eleva considerablemente los montos. No todos los receptores cobran lo mismo: existen categorías con pagos menores y otras que alcanzan cifras muy altas, llegando a más de 38.000 dólares anuales en casos puntuales. En Estados Unidos funcionan programas de asistencia que garantizan ingresos mensuales a personas con bajos recursos, adultos mayores y quienes enfrentan alguna discapacidad. Estos depósitos directos, que se acreditan en cuentas bancarias, se ajustan según la situación de cada beneficiario. La sumatoria más elevada se asigna a las parejas que se encuentran en la modalidad de cuidado fuera del hogar sin fines médicos, es decir, aquellas que reciben atención en instalaciones residenciales que no son hospitales ni clínicas. En este contexto, el pago mensual asciende a 3.198 dólares, lo que representa más de 38.300 dólares anuales. Por otro lado, un individuo soltero en la misma categoría recibe aproximadamente 1.599 dólares mensuales (alrededor de 19.200 dólares al año). El SSI en California identifica diversas situaciones de pago: individuos solteros, matrimonios, niños con discapacidad y beneficiarios que residen en hogares propios, en viviendas de terceros o en centros de atención. Cada categoría cuenta con un monto específico. El programa está diseñado para individuos que presentan ingresos y recursos limitados, siempre que cumplan con ciertos requisitos específicos: Quienes acceden al SSI en California frecuentemente obtienen: ¿Qué pasa si tengo otros ingresos? El monto puede reducirse según los ingresos que tenga el beneficiario, ya que no todos reciben la cifra máxima publicada. ¿Cuándo se realizan los depósitos del SSI? El pago se acredita el primer día de cada mes, salvo que coincida con fin de semana o feriado, en cuyo caso se adelanta.