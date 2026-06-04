En los apartamentos de dimensiones reducidas, cada elección de diseño tiene la capacidad de alterar de manera significativa la experiencia de habitar el lugar. Por esta razón, una tendencia discreta comenzó a afianzar su presencia en 2025: las camas rebatibles, una solución que redefine el dormitorio —o el espacio que cumple dicha función— sin sacrificar el confort.

En contraste con la cama convencional, este sistema facilita la liberación de metros cuadrados en cuestión de segundos, un aspecto que se ha vuelto fundamental entre aquellos que laboran desde casa o residen en monoambientes donde cada espacio es valioso.

Una propuesta creativa para expandir el espacio habitacional sin necesidad de mudanza

El éxito de las camas rebatibles se debe, en gran medida, a la amplia gama de diseños que presenta el mercado contemporáneo. Estos muebles pueden integrarse en placares, bibliotecas, escritorios plegables o módulos decorativos, logrando así un mobiliario multifuncional que se adapta a estilos minimalistas, nórdicos o contemporáneos.

Durante el día, las camas rebatibles pueden “desaparecer” en una estructura vertical u horizontal, generando un espacio que puede funcionar como living, oficina, estudio o área de entrenamiento.

Al caer la noche, el mueble se reconfigura y se convierte en una cama convencional, equipada con un colchón estándar y un soporte sólido.

El éxito de las camas rebatibles se debe, en gran medida, a la amplia gama de diseños que presenta el mercado contemporáneo.

Razones que fomentan el crecimiento de su popularidad

Las razones que sustentan esta tendencia son evidentes: