La reciente iniciativa implementada en Nueva York busca algo más que aliviar una urgencia: apunta a romper el ciclo de la precariedad y facilitar el acceso a una vida estable en una de las ciudades más caras del mundo. Un programa piloto ha encendido el radar social en Estados Unidos. La ciudad ha puesto en marcha un plan que combina ingresos mensuales garantizados, acompañamiento social y un pago extraordinario en efectivo para jóvenes que atraviesan situaciones de inseguridad habitacional. El programa, promovido por el Concejo Municipal de Nueva York en colaboración con la organización Covenant House New York, presenta una estrategia inusual en la esfera de las políticas públicas: proporcionar dinero en efectivo sin condiciones estrictas, junto con asistencia social. Cada participante se beneficiará de: En total, esta iniciativa podría proporcionar un beneficio de hasta USD 15.800 por persona, una cantidad que podría resultar decisiva en la elección entre la vida en la calle, un refugio temporal o la posibilidad concreta de alquilar una vivienda. El programa está orientado hacia un segmento muy particular: Los responsables del plan evaluarán indicadores como: El objetivo es medir si el ingreso garantizado puede ser una herramienta eficaz para prevenir la cronificación de la pobreza juvenil. A pesar de que el aspecto más visible son los pagos, el programa fue concebido como un modelo integral. Se trata, en efecto, de un acompañamiento que busca la reconstrucción de proyectos de vida.