Cristóbal Colón y su advertencia sobre el huracán que destruiría una ciudad.

Cristóbal Colón es una de las figuras más intrigantes y enigmáticas de la historia. Su nombre ha quedado grabado en la memoria colectiva como el del navegante que abrió las puertas de América a Europa y conectó los dos continentes.

Pero uno de los momentos más asombrosos de su vida sucedió el 29 de junio de 1502, cuando Colón advirtió a toda una ciudad de la inminente llegada de un huracán que arrasaría con todo lo que se encontrara.

El genovés miró al cielo caribeño, leyó en él lo que nadie más era capaz de ver, y tomó una decisión que le salvó la vida a él y a toda su tripulación. El problema fue que nadie le creyó.

Cristóbal Colón nos engañó a todos: esta fue la potente enfermedad que propagó durante el descubrimiento de América. Shutterstock

El devastador huracán que Colón vio antes que nadie

Ese 29 de junio, Colón llegaba a la isla de La Española durante su cuarto y último viaje transatlántico, iniciado el 9 de mayo de ese mismo año desde Cádiz. Al aproximarse al puerto de Santo Domingo, el almirante detectó señales que habrían pasado desapercibidas para cualquier ojo inexperto.

Observó una densa calima en el horizonte, un cambio extraño en la dirección de las corrientes marinas, un oleaje anómalo que no coincidía con el viento reinante y nubes inusualmente oscuras. El comportamiento errático de la fauna marina terminó de confirmar sus peores temores: un ciclón tropical de grandes proporciones se aproximaba.

Envió de inmediato al capitán Pedro de Terreros como emisario urgente al gobernador Francisco de Bobadilla para advertirle del desastre y pedirle que no dejara zarpar la flota que se preparaba para partir.

Cristóbal Colón nos engañó a todos: esta fue la potente enfermedad que propagó durante el descubrimiento de América.

La respuesta del gobernador y el oro perdido en el huracán

Las autoridades de Santo Domingo no solo ignoraron la advertencia. Se burlaron abiertamente de Colón, lo llamaron “loco” y “adivino”, y la flota de treinta y dos navíos cargada de riquezas zarpó de todas formas.

Viendo que nadie le escuchaba y que el puerto le estaba vedado, Colón decidió confiar en su instinto. Buscó refugio con sus cuatro naves en la desembocadura del río Jaina, un refugio natural que esperaba que los protegiera. Allí, su tripulación se preparó para resistir lo que se venía.

El potente huracán que Colón predijo y nadie escuchó

Treinta o cuarenta horas después de que la flota zarpara, el huracán golpeó la zona con violencia. El resultado fue catastrófico. Veinte de los treinta y dos navíos se hundieron sin dejar supervivientes. La ciudad de Santo Domingo quedó prácticamente arrasada, ya que sus edificaciones eran de madera y paja.

En el fondo del océano quedaron, según las estimaciones históricas, más de 1.500 kilos de oro. Colón y sus hombres sobrevivieron en el refugio que él mismo había elegido. Sus barcos sufrieron daños, pero ninguno se hundió.