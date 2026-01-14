Científicos vinculados a la Academia de Ciencias de Rusia dieron a conocer un descubrimiento arqueológico de alto impacto en Kirguistán: evidencias materiales que sugieren la existencia de un antiguo núcleo urbano hoy oculto bajo las aguas del lago Issyk Kul. El hallazgo se localizó en el sector de Toru-Aygyr, una zona del noroeste del lago donde estudios previos ya habían detectado anomalías en el lecho.

Los protocolos de exploración subacuática revelaron a los especialistas tesoros ocultos en las profundidades, como objetos de uso cotidiano y elementos constructivos, piedras de molienda, fragmentos de madera estructural y muros elaborados con ladrillos cocidos.

Estos elementos congelados en el tiempo fueron claves para reconstruir la evolución de un asentamiento de grandes dimensiones, posiblemente afectado por un evento sísmico, que habría tenido un rol activo dentro de los circuitos comerciales y culturales vinculados a la Ruta de la Seda.

El emblemático descubrimiento de la ciudad sumergida en Rusia

El hallazgo de una antigua metrópolis sumergida revolucionó a la comunidad arqueológica, luego de que nuevas investigaciones identificaran restos arquitectónicos y funerarios bajo las aguas de un lago de Asia Central. Las evidencias señalan la existencia de un asentamiento complejo vinculado al islam medieval, con espacios que habrían cumplido funciones religiosas, educativas o comunitarias.

En el lugar, los investigadores identificaron restos arquitectónicos que permiten reconstruir cómo era la vida cotidiana de quienes habitaron ese asentamiento. Se trata de construcciones levantadas con barro compactado, de trazado tanto curvo como geométrico, que revelan un desarrollo urbano organizado.

Los elementos hallados apuntan a un asentamiento destruido por un terremoto. Fuente: Russian Academy of Sciences. Russian Academy of Sciences

A esto se suman sepulturas que responden a prácticas funerarias propias del islam, entre ellas la disposición de los cuerpos orientados hacia La Meca, un detalle clave que fortalece la teoría de que allí funcionó una ciudad con una identidad religiosa y cultural claramente definida.

Un representante de la Russian Geographical Society afirmó: “Todo esto confirma que una ciudad antigua se posaba aquí”, frase que resume la certeza arqueológica tras la excavación preliminar. Los indicios sugieren una vida urbana intensa hasta el inicio del siglo XV.

Por qué se hundió esta ciudad rusa

De acuerdo a las declaraciones de Valery Kolchenko, líder de la expedición, el hundimiento de la metrópolis ocurrió tras un "terrible terremoto" ocurrido a inicios de XV. Sin embargo, investigadores señalan que la urbe abandonó el terreno antes del desastre.

Los artefactos ya fueron enviados a laboratorios para análisis y datación por radiocarbono mediante espectrometría de masa acelerada, lo que permitirá fijar cronologías precisas y entender la secuencia cultural del sitio.