La Universidad de California, Riverside, publicó un artículo advirtiendo sobre posible regreso de un gusano que fue erradicado hace más de seis décadas y detallando las acciones que se están tomando en conjunto con las autoridades para detectar esto de manera prematura.

Se trata del gusano screwworm del Nuevo Mundo, una fase larval de mosca verde metálica de la especie llamada Cochliomyia hominivorax. Este tipo de insecto, que fue plaga hace 60 años, tiene la particularidad de alimentarse de carne viva, excavando en las heridas de animales y humanos y causando daños potencialmente mortales.

Alerta sanitaria: la plaga que podría regresar a Estados Unidos

La larva, que fue endémica en California y en el sur estadounidense logró exterminarse hace 60 años. Como las hembras de esta especie sólo se aparean una vez, en su momento se lanzaron millones de moscas macho estériles. Desde ese entonces la mosca se mantuvo contenida en Panamá.

Sin embargo, durante los últimos años comenzó a aparecer en Centroamérica y el sur de México. Si bien este gusano aún no apareció en California, los investigadores ya la detectaron a 70 millas o casi 113 km de la frontera con Texas.

Con una financiación de 507,000 dólares del Departamento de Agricultura de California, los entomólogos, científicos especializados en el estudio de insectos, ya están monitoreando el estado para detectar cualquier indicio del regreso de la plaga.

Así luce la larva. Fuente: USDA

La advertencia de los expertos sobre el posible regreso de esta larva

Si bien la mosca actualmente no se encuentra presente en el estado, los expertos enfatizaron en la importancia de prevención prematura.

“Si notas algo inusual en tu mascota o ganado, contacta con un veterinario. No lo ignores”, indican.

Por qué esta plaga es una amenaza sanitaria

Aunque esta larva ataca a los animales, también puede aprovecharse de las heridas humanas que están abiertas y sin tratar.

“Necesitan una abertura en carne y hueso, y no tiene que ser grande. No hacen heridas, pero sí las explotan”, indican los expertos.

Al momento, los especialistas se encuentran monitoreando de cerca la actividad de este insecto, pero, en caso de un regreso al país, indican que aplicar la misma estrategia de insectos estériles es la opción más viable para combatirla.