El presidente Yamandú Orsi divulgó este lunes un video en el que explicó los motivos y el procedimiento detrás de la compra de una camioneta, adquirida pocos días antes de asumir la Presidencia con un descuento de US$ 25.000.

El mandatario sostuvo que la operación se efectuó con su dinero y que tanto la factura como su declaración jurada registran el valor de la transacción.

Orsi relató que, antes de asumir el cargo, consideró que no correspondía que Presidencia generara ese gasto al inicio de su gestión. En ese contexto recibió la propuesta de cambiar su vehículo 2020 por el mismo modelo 2024, oferta que —dijo— atendía a “condiciones de seguridad” y a características adecuadas para el nuevo desafío.

Señaló además que la compra estuvo condicionada a sus posibilidades económicas y que el precio ofrecido por la automotora le resultó razonable.

El presidente aclaró que, desde su primer día en el cargo, s e movilizó con su propio auto durante el primer año y que actualmente alterna ese vehículo con otro de la flota de Presidencia. Respecto al vehículo eléctrico que se utilizó el día de la asunción, Orsi indicó que no está vinculado con esta compra y que se exploraron otras opciones que no resultaron viables.

Reconociendo la existencia de dudas públicas sobre el proceso, el mandatario afirmó haberse guiado por la verdad y puso a disposición la documentación correspondiente. “Sé que hoy hay dudas sobre el cómo y el por qué de todo este proceso”, dijo, y agregó: “Si algún organismo de contralor considera que cometí un error, me haré cargo, y si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo haré sin más demora”.

Orsi también pidió disculpas si su proceder pudo haber lesionado u ofendido a personas o colectivos y ratificó su compromiso de continuar trabajando “por el bien del país y por el permanente encuentro entre los uruguayos, con la verdad y con la gente”.

La declaración del presidente reabre el debate sobre la transparencia en la adquisición de bienes relacionados con la función pública y sobre los mecanismos de control y comunicación que rodean a compras realizadas por funcionarios antes de asumir cargos de alta responsabilidad.

Los organismos de contralor y la oposición podrían ahora solicitar documentación adicional o iniciar averiguaciones para verificar la adecuación del proceso.