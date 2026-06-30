“El Ministerio de Defensa Nacional no está ajeno a lo que es el envío de ayuda humanitaria a Venezuela”, afirmó la ministra Sandra Lazo. La jerarca explicó que se evalúa, a través del Estado Mayor de la Defensa, los comandantes de las tres fuerzas y la Dirección Nacional de Sanidad Militar, con qué capacidades se puede contribuir.

Lazo aclaró que la Cancillería lleva adelante las coordinaciones, a través del cónsul de Uruguay en ese país, Francisco Sotelo. “Ellos definen la ayuda que necesitan para la fase que corresponde”, explicó.

La ministra adelantó que la cartera puede contribuir con tres binomios de equipos especializados K9 para buscar y rescatar personas, cuatro equipos de drones para búsqueda y mapeo, centros móviles de comunicación de emergencia y personal especializado en la operación de maquinaria para remover escombro.

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Por otra parte, Lazo informó que dialogó con el ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, quien le informó que ese país puede aportar 30 efectivos especializados, pero no trasladarlos.

Por esta razón, la jerarca manifestó que el avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) podría ser utilizado con ese fin, en función de lo que definan las autoridades de Venezuela. La nave estaría en condiciones de volar cinco días después de emitida la orden correspondiente, expresó.

“A pesar de no tener ese tipo de fenómenos en nuestro territorio, sí tenemos no solo la disponibilidad, sino también el profesionalismo técnico y la expertise para llevar adelante esa cooperación de ayuda humanitaria”, añadió.