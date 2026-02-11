En una instancia anterior, la vicepresidenta de la República y presidenta del Senado, Carolina Cosse, recibió el borrador, de manos del canciller. El acuerdo fue firmado en Asunción del Paraguay, el 17 de enero, en una ceremonia en la que estuvo presente el presidente Yamandú Orsi y sus pares del Mercosur. El mandatario dijo en aquella oportunidad que los países involucrados asumen una responsabilidad histórica que posibilitará mejorar la vida de las personas y garantizar ciudadanos libres. “Este acuerdo adquiere una relevancia particular, no solo porque constituye la asociación comercial integral más grande del mundo, sino porque reafirma una decisión clara: apostar por las reglas en un tiempo de volatilidad y cambios permanentes”, puntualizó Orsi. El Senado votó ayer crear una comisión especial para tratar este acuerdo, lo que permitirá recibir, a partir del martes 17 de febrero, a diferentes delegaciones del Estado, del ámbito empresarial y laboral, entre otras. “Comienza un proceso que pretendemos sea profundo, rápido, ejecutivo y eficiente”, dijo la presidenta en ejercicio del Senado, Blanca Rodríguez. “Estamos hablando del acuerdo más importante del Mercosur con un tercero”, afirmó. Rodríguez estuvo acompañada por los senadores Daniel Caggiani (Frente Amplio), José Luis Falero (Partido Nacional) y Robert Silva (Partido Colorado).