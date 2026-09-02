DHL anunció la incorporación de Uruguay a su operativa de transporte internacional de grandes volúmenes tras concretar la compra del 100% del paquete accionario de la firma nacional Aero Cargas. La adquisición, formalizada en las últimas horas, marca el ingreso de DHL Global Forwarding al mercado uruguayo con su propia marca, tras 35 años de representación local por parte de la empresa adquirida.

En conferencia de prensa, Natalia Sadurskas, gerente general de Aero Cargas, recordó el carácter familiar de la compañía —fundada hace 58 años y transferida de generación en generación— señalando que la venta culmina una etapa histórica: “El fundador fue el abuelo de la persona que vende”, explicó.

También estuvieron presentes Erik Meade, CEO de DHL Global Forwarding para América Latina, y Eduardo Rodrigues, CEO del cluster PAC que agrupa a Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Chile, quienes destacaron el alcance estratégico de la operación.

La compra permite a DHL desplegar en Uruguay sus servicios de movimiento de carga a gran escala, un segmento que hasta ahora operaba en el país mediante la representación de Aero Cargas. DHL ya tenía presencia local a través de DHL Express, la unidad dedicada a envíos de paquetería y última milla, y de ahora en más integrará las actividades de Global Forwarding en la oferta local. Los 44 empleados de Aero Cargas pasarán a formar parte de la plantilla de DHL.

Para Meade, la adquisición llega en un momento de recomposición de las cadenas de abastecimiento globales, en el que Uruguay puede desempeñar un papel más relevante en la interrelación regional: “Es una adquisición estratégica en un mercado estratégico”, afirmó, subrayando el potencial del país no solo dentro del Mercosur sino para la región latinoamericana en general.

Rodrigues añadió que Uruguay actúa como puerta de entrada para empresas de Norteamérica, Europa y África que buscan acceder a América Latina, y que la integración al cluster PAC reforzará la conectividad y las oportunidades comerciales desde y hacia el país.

La operación se interpreta como una apuesta de DHL por fortalecer su red en Sudamérica y ampliar su oferta logística integral en Uruguay, con expectativas de potenciar el flujo de comercio internacional y aprovechar la ubicación estratégica del país en el mapa regional.