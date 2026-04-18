El número de vehículos empadronados en Montevideo cerró febrero de 2026 en 727.527 unidades, un crecimiento sostenido de 100.643 vehículos respecto a 2021, cuando se registraban 626.940, informó la Intendencia de Montevideo. El avance más notable se dio en la categoría de motocicletas, que pasó de 220.786 a 271.530 unidades —un incremento absoluto de 50.744— y se perfila como el segmento con mayor dinamismo en el quinquenio. Autos y camionetas también mostraron una suba importante: aumentaron de 375.012 a 421.260, es decir 46.248 unidades más. Otras categorías registraron incrementos menores: camiones, de 17.126 a 19.557 (2.431 unidades); y zorras y remolques, de 13.977 a 15.169 (1.192 unidades) El crecimiento del parque vehicular plantea varios desafíos para la gestión municipal. Mayor número de motos y autos implica mayor demanda sobre la infraestructura vial, estacionamiento y mantenimiento de la calzada, así como mayores exigencias para la seguridad vial y el control del tránsito. Además, el aumento de camiones y remolques impacta en la circulación de carga y en el desgaste de las vías principales. Los especialistas en movilidad urbana suelen vincular incrementos de este tipo a factores como la recuperación económica, cambios en las pautas de consumo, mayores facilidades para el financiamiento y la preferencia por vehículos particulares frente al transporte público.