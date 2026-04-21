El presidente Yamandú Orsi encabezó este lunes la reunión de Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva donde se presentó, entre otros temas, el nuevo Sistema Nacional de Turismo Social, iniciativa impulsada por el Ministerio de Turismo como política de inclusión y promoción del acceso al turismo. Según el vocero del gabinete, ministro Pablo Menoni, el programa introduce “innovación” y “visión sistémica” con una plataforma digital donde los usuarios deberán registrarse para gestionar una cuenta corriente que les permita recibir el subsidio. La propuesta contempla estancias de dos noches más transporte, gastronomía y experiencias por un valor referencial de 10.000 pesos. El esquema de subsidios quedó establecido por tramos de ingreso: quienes perciban menos de 3 BPC recibirán el 100% del subsidio; los que estén entre 3 y 6 BPC accederán al 40% y entre 6 y 10 BPC al 20%. En los casos en que el subsidio no alcance, se habilitarán pagos con tarjetas y, en una etapa posterior, con débito sobre liquidaciones de sueldos o jubilaciones. El programa beneficiará en primera instancia a 50 participantes del Programa Uruguay Crece Contigo y a 100 jubilados que cobren menos de 3 BPS, según informó Menoni. En la misma reunión, el ministro detalló un paquete de inversiones y obra pública: alrededor de 1.000 millones de dólares en iniciativas privadas (mencionó Tigo, la venta del Enjoy de Punta del Este, un parque solar en Cerro Largo y un parque fotovoltaico de UTE) y cerca de 2.000 millones en obra pública, con 77 contratos en ejecución y nueve licitaciones publicadas. También se informó sobre avances en transporte, incluida la incorporación de “tres locomotoras nuevas”.