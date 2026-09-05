El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) declaró la emergencia sanitaria en todo el país tras detectar un caso de influenza aviar H5 de alta patogenicidad en aves de traspatio en el departamento de Colonia.

Además, el MGAP ordenó restringir todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controladas a través del Sistema de Monitoreo Avícola.

Con esta medida, se dispuso también que las aves de traspatio y las aves que compongan el sistema productivo Free Range “deberán estar alojadas en instalaciones cerradas techadas”.

Asímismo, quedaron suspendidas las ferias, los remates, las exposiciones y los eventos vinculados a la especie aviar.

Estos animales fueron detectados a partir de atender una sospecha sanitaria ante la presencia de mortalidad en aves de diferentes especies.

Si bien un test rápido realizado inicialmente había resultado negativo, se remitieron muestras al laboratorio oficial para completar el diagnóstico, cuyos análisis confirmaron la presencia del virus, según informó el ministerio en un comunicado oficial.

De acuerdo con el MGAP, no habrá aves en la Expo Prado, principal feria agroindustrial y ganadera de Uruguay, que comenzará el próximo viernes 11 de setiembre y se extenderá hasta el domingo 20.

La segunda emergencia en 2026

Esta es la segunda declaración de emergencia sanitaria por gripe aviar que se aplica en Uruguay este año.

La primera se declaró el 24 de febrero, luego del hallazgo del virus en fauna silvestre en tres departamentos costeros del país: Maldonado, Rocha y Canelones.

El primer caso de los detectados en esa oportunidad fue el 20 de febrero y correspondió al de un cisne coscoroba que se encontraba en la zona de la Laguna Garzón, ubicada en el este.

De inmediato, el Ministerio de Ganadería ordenó la obligatoriedad de mantener las aves de traspatio en instalaciones cerradas y techadas.

Además, la cartera recomendó a la población no manipular aves enfermas o muertas y notificar de inmediato a las autoridades en caso de encontrar alguna.

La confirmación de ese caso de gripe aviar apareció exactamente dos años después de que Uruguay detectara el primer caso en la historia del país.