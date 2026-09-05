A partir de este lunes 7 de setiembre, los usuarios del Banco de Previsión Social (BPS) podrán verificar si tienen devoluciones del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) mediante la línea gratuita 0800 2016, por WhatsApp, al número 092 366 272, o en la página oficial del organismo.

La devolución del excedente de aportes al Fonasa alcanza a más de 152 mil personas, por un valor superior a 8.600 millones de pesos.

Los trabajadores que en el año 2025 hayan tenido un promedio de ingresos mensuales superior a 122.600 pesos acumulados a lo largo del año, podrán acceder a esta devolución, informaron las autoridades del BPS.

Las consultas se pueden realizar por el 0800 2016, por Whatsapp al 092 366 272 o en el sitio web del Banco de Previsión Social

Para los jubilados o pensionistas, el promedio mensual de ingresos de referencia se sitúa por encima de los 132.800 pesos.

Los beneficiaros que dispongan de usuario personal en BPS en línea recibirán un correo electrónico con el recibo correspondiente al importe de la devolución.

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, explicó que el cálculo de la devolución depende de la composición familiar, el porcentaje de descuento asignado a la persona y el nivel de ingresos percibidos en el período.

En ese sentido, Pardo detalló que el monto de referencia para los trabajadores activos se sitúa en un promedio mensual superior a los 122.600 pesos acumulados a lo largo del año. Para los jubilados y pensionistas, el promedio mensual de ingresos de referencia se sitúa por encima de los 132.800 pesos.

No obstante, aclaró que esta es una referencia indicativa y que el valor final está sujeto a la situación familiar de cada persona.

Por último, la jerarca precisó que la liquidación surge de comparar la totalidad de los aportes realizados por el trabajador con el costo promedio equivalente dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, lo que configura una evaluación de carácter intertemporal.