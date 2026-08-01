El calendario oficial traerá un nuevo cambio para la comunidad educativa durante agosto. (Imagen creada con IA)

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Las escuelas públicas y privadas del país no tendrán clases el viernes 7 de agosto de 2026, debido a que esa fecha corresponde a un festivo nacional obligatorio por la conmemoración de la Batalla de Boyacá.

Como el día cae viernes, los estudiantes de todos los niveles educativos tendrán un fin de semana largo, mientras que las actividades académicas se reanudarán el lunes siguiente, de acuerdo con los calendarios establecidos por cada institución.

La jornada también impactará el funcionamiento de entidades públicas, oficinas administrativas y buena parte del sector privado, ya que se trata de uno de los festivos patrios que no cambia de fecha.

¿Por qué no habrá clases el viernes 7 de agosto?

La suspensión de las actividades escolares responde a que el 7 de agosto hace parte del calendario oficial de festivos nacionales de Colombia.

Ese día se conmemora la Batalla de Boyacá, acontecimiento histórico ocurrido en 1819 y considerado uno de los hechos más importantes del proceso de independencia del país. Debido a su importancia, la fecha es un festivo de carácter inamovible, por lo que siempre se celebra el mismo día del calendario.

En 2026, la coincidencia con un viernes permitirá que millones de estudiantes disfruten de un descanso adicional junto al sábado y el domingo.

El Gobierno anunció que todas las escuelas cerrarán este viernes y los alumnos tendrán un descanso extra largo. ChatGPT - creada con IA

¿Los colegios públicos y privados estarán cerrados el viernes 7 de agosto?

Sí. Tanto los colegios oficiales como los privados suspenderán las clases presenciales durante el viernes 7 de agosto por tratarse de un día festivo nacional.

La medida también aplica para jardines infantiles, instituciones de educación básica y media, así como para la mayoría de instituciones de educación superior que ajustan sus actividades al calendario nacional de festivos.

No obstante, algunas universidades o centros de formación con calendarios especiales podrían establecer programaciones diferentes, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales de cada institución.

¿Qué se celebra el 7 de agosto?

Cada 7 de agosto, Colombia recuerda la Batalla de Boyacá, librada en 1819 cerca de Tunja por el Ejército Libertador bajo el mando de Simón Bolívar.

La victoria sobre las tropas realistas permitió consolidar el proceso de independencia y abrir el camino para la liberación del territorio, razón por la cual esta fecha ocupa un lugar central dentro de las celebraciones patrias del país.

Además de los actos conmemorativos, cada cuatro años el 7 de agosto también adquiere relevancia institucional porque coincide con la posesión del Presidente de la República.

¿El 7 de agosto es un puente festivo?

Sí. En 2026 se configura un fin de semana largo, aunque no por un traslado del festivo.

A diferencia de otras celebraciones que se mueven al lunes gracias a la Ley Emiliani, la Batalla de Boyacá siempre se conmemora el 7 de agosto, sin importar el día de la semana en que caiga.

Como este año la fecha coincide con un viernes, el descanso se extenderá naturalmente durante tres días consecutivos para quienes no tengan obligaciones laborales o académicas.

¿Cuándo regresarán los estudiantes a clases después del festivo?

Una vez finalice el descanso, las actividades escolares volverán a la normalidad el lunes 10 de agosto de 2026, siguiendo el cronograma académico de cada establecimiento educativo.

Los estudiantes retomarán las clases después de disfrutar del fin de semana largo, mientras que las instituciones continuarán con el desarrollo del calendario escolar previsto para el segundo semestre del año.

¿Qué otros festivos quedan en 2026?

Después del viernes 7 de agosto, el calendario oficial contempla las siguientes fechas de descanso obligatorio: