En su primer año al frente del Ejecutivo, el presidente Yamandú Orsi rindió cuentas ante la Asamblea General y trazó las líneas de la etapa que, dijo, comienzan ahora: consolidar proyectos en marcha, profundizar transformaciones y materializar reformas institucionales. Fue un discurso que mezcló rendición de gestión, anuncios legislativos y una lectura del contexto internacional que condiciona las políticas públicas. Orsi abrió la intervención con un guiño al inicio del ciclo lectivo y una definición que orientó su mensaje: “Las democracias no se sostienen solas en los derechos que consagran, se sostienen en las obligaciones que asumimos para protegerlos”. Agradeció al Parlamento por “diálogo y capacidad de acuerdo” que, según enfatizó, permitió la aprobación de la ley de Presupuesto, y destacó que más del 80% de los compromisos asumidos al comenzar el Gobierno “está en marcha”. La seguridad adquirida un lugar central. El presidente puso el foco en el combate al crimen organizado, la ampliación del personal policial y la modernización del sistema penitenciario. Anunció la incorporación de 1.700 policías antes de fin de año, la cobertura de 1.200 vacantes en proceso y la creación de 500 cargos para el Instituto Nacional de Rehabilitación, con la meta de llegar a 2.000 nuevos efectivos. También adelantó la construcción iniciada este año de dos cárceles de máxima seguridad y destacó operativos de inteligencia patrimonial y seguimiento financiero que, aseguró, permitieron desarticular redes vinculadas al narcotráfico. En paralelo, Orsi informó avances en videovigilancia —se superó la meta de 20.000 cámaras— y medidas de apoyo al personal, incluyendo mayores recursos para salud mental de la policía y mejoras salariales. Uno de los anuncios de peso: el envío la próxima semana al Parlamento del proyecto para crear el Ministerio de Justicia, junto con una reforma del Código del Proceso Penal que, dijo, busca perfeccionar garantías y modernizar procedimientos sin romper con lo construido. El Presidente defendió la política fiscal: “Ordenar las cuentas públicas no es un fin en sí mismo”, sostuvo, y expuso cifras concretas del inicio de gestión: un déficit superior al 4% del PIB y obligaciones con revisiones contractuales pendientes. Como parte de la estrategia, destacó la implementación del Impuesto Mínimo Global para multinacionales que operan en Uruguay, con una recaudación prevista de alrededor de 360 millones de dólares hacia 2027. En materia laboral, tuvo la creación de 26.000 puestos de trabajo en 2025 y el récord de 1.755.000 personas ocupadas. Subrayó el crecimiento del salario real (2,3%), la inflación más baja en 25 años, y el avance en mesas de negociación salarial con más del 90% de acuerdos. Planteó además un proyecto de empleo juvenil que será enviado al Parlamento. Orsi reivindicó inversiones en infraestructura: relanzamiento del proyecto Casupá para asegurar abastecimiento de agua hasta 2045, inicio de obras del Hospital de la Costa en Atlántida y la presentación de lineamientos para un plan maestro ferroviario con horizonte 2035. En transporte urbano, destacó la duplicación de la flota eléctrica en 2025 y la creación anunciada de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, con ejes troncales que, según proyecto, podrían empezar a operar en 2029. También comunicó decisiones estratégicas para el futuro tecnológico: dos data center de Antel orientados a inteligencia artificial y la instalación del Parque Tecnológico Regional Norte Rivera como polo binacional. El mandatario detalló un paquete de salud mental —hospitales de día, equipos comunitarios y recursos humanos específicos— y destacó la regularización de medicamentos y la reducción de tiempos de espera. Remarcó la política para la infancia: la mayor asignación presupuestal histórica al sector, la reglamentación de la ley de garantías para la primera infancia y la extensión del bono Vuelta a Clases para 70.000 alumnos este mes, con una proyección de 300.000 beneficiarios al cierre del período. En materia habitacional, confirme un plan quinquenal para 69.334 soluciones habitacionales y la ampliación del crédito hipotecario para familias de ingresos medios. Orsi enmarcó los desafíos en un “cambio de época” global: fragmentación, guerras, disputa por recursos y creciente valor estratégico del conocimiento. Reafirmó la apuesta por la estabilidad democrática y defendió una política exterior pragmática: acuerdos firmados con China, adhesión al tratado transpacífico y aprobación parlamentaria del acuerdo Mercosur-Unión Europea, presentados como parte de una estrategia para abrir mercados y atraer inversiones. Con un discurso que buscó conjugar gestión y rumbo, Orsi insistió en una idea recurrente: “La verdadera fortaleza de un gobierno está en la claridad de su dirección y en la responsabilidad de cuidar este país”. Tras un año de gestos y medidas, el Ejecutivo apuesta a consolidar obras, institucionalizar cambios —como el Ministerio de Justicia— y sostener una agenda que combina seguridad, desarrollo productivo, inversión en conocimiento y políticas sociales con foco territorial y equidad. La Cámara baja y la sociedad civil tendrán en las próximas semanas los proyectos que definirán si esa etapa de consolidación se traduce en leyes y recursos concretos.