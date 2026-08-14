La aprobación de la gestión del intendente de Montevideo, Mario Bergara, registró un ligero repunte en la encuesta de junio de Equipos Consultores: 27% de los consultados aprueba su desempeño, un punto porcentual más que en mediciones previas. Sin embargo, la desaprobación continúa siendo elevada (43%), aunque descendió nueve puntos, y los juicios intermedios —quienes ni aprueban ni desaprueban— crecieron once puntos hasta alcanzar 26%.

En el balance acumulado del año, Bergara mantiene una aprobación promedio del 27% frente a una desaprobación del 44%, lo que indica una estabilidad relativa en su imagen pública pese a las oscilaciones puntuales. Además, 4% de los encuestados manifestó no saber o prefirió no contestar.

Desglose por género, edad y nivel educativo

Los guarismos muestran pocas diferencias por sexo: la aprobación se sitúa en 28% entre hombres y 27% entre mujeres; la desaprobación es idéntica en ambos grupos, con 43%. Entre grupos etarios se observan variaciones: la aprobación es más alta en mayores de 65 años (37%) y más baja en el tramo de 18 a 29 años (17%). La desaprobación alcanza su máximo en el segmento de 30 a 49 años (48%) y es menor entre quienes tienen 65 años o más (38%).

Por nivel educativo, la aprobación resulta más baja —18%— entre quienes poseen estudios terciarios, y en ese mismo sector se registra la mayor desaprobación (49%). En contraste, por nivel socioeconómico la aprobación es más alta en el estrato más bajo (35%) y su desaprobación más baja (39%).

Polarización política y voto

El respaldo a Bergara varía notablemente según preferencia política. Entre votantes del Frente Amplio, la aprobación llega al 41% mientras que la desaprobación es del 30%. En el Partido Colorado la aprobación cae al 20% (desaprobación 51%) y en el Partido Nacional apenas alcanza el 5% con una desaprobación de 67%.

Entre quienes votaron a Bergara en las departamentales, la aprobación por parte de ese grupo es del 53% y la desaprobación 19%. En la Coalición Republicana, únicamente 13% aprueba su gestión frente a 64% que la desaprueba.

Evaluación del funcionamiento de la IMM y servicios específicos

Consultados sobre el funcionamiento general de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), los resultados son similares: 27% lo aprueba, 51% lo desaprueba, 18% opina de forma neutra y 4% no sabe o no contesta. En comparación con la medición de abril, la aprobación del funcionamiento subió cinco puntos y la desaprobación bajó ocho.

En cuanto a servicios específicos, los montevideanos valoran positivamente el estado de parques, plazas y otros espacios públicos (62%) y la limpieza de la ciudad obtiene una evaluación más dividida aunque negativa en conjunto (61% de desaprobación en ese rubro). El tránsito aparece como otro punto crítico, con 57% de desaprobación, lo que evidencia reclamos persistentes en movilidad y gestión vial.