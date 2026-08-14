El exsenador Guido Manini Ríos anunció este jueves en el Parlamento que Cabildo Abierto votará a favor en general de la Rendición de Cuentas, decisión que despeja las dudas sobre la posibilidad de aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados la semana próxima.

Según Manini, el respaldo responde a la inclusión de un conjunto de propuestas planteadas por su fuerza que, a su juicio, mejoran el texto remitido por el Ejecutivo.

“Hemos analizado con los dos legisladores de Cabildo Abierto, y entendemos que hubo una sensibilización ante nuestras propuestas, que mejora la Rendición de Cuentas”, afirmó Manini en conferencia de prensa. Consultado sobre si este apoyo implica una aproximación política a la coalición oficialista, el dirigente negó que exista tal intención: “Esto no es para el gobierno, es para la gente”.

El anuncio implica que el Frente Amplio contará con la mayoría necesaria para aprobar la Rendición de Cuentas en general en Diputados, complementada por los votos de los dos diputados de Cabildo Abierto. La decisión contrasta con el planteo previo de los partidos de la coalición, que semanas atrás habían anticipado que no votarían en general el proyecto.

Manini defendió su postura bajo el argumento de prioridad social: “Queremos que el país tenga Rendición de Cuentas y que la población obtenga mejoras. Hay miles de familias que esperan transferencias y medidas de seguridad”. Además, realizó un reproche público a los partidos de la Coalición Republicana por negar su apoyo: “No podemos privar a la población de estas cosas”.

La incorporación de las propuestas de Cabildo Abierto al proyecto —según explicó Manini— habría sido determinante para permitir este giro. Aunque no detalló en la conferencia la totalidad de los cambios aceptados, la estrategia política busca evitar que la Rendición de Cuentas quede trabada en la Cámara baja y permitir que el debate continúe en el Congreso con posibilidad de sanción.