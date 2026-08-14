El Fondo Nacional de Recursos (FNR) incorporó un medicamento de alto costo para el tratamiento de la fibrosis quística, ampliando además la cobertura etaria: mientras que hasta ahora la prestación estaba disponible desde los 6 años, la nueva presentación granulada posibilitará su uso en niños desde los 2 años de edad.

La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria poco frecuente —con una incidencia estimada de 1 cada 10.000 nacimientos— que provoca la acumulación de moco espeso en los pulmones, el tubo digestivo y otras partes del organismo. Es una patología crónica, más prevalente en niños y jóvenes, y que puede ser potencialmente mortal si no se trata adecuadamente.

Además de la incorporación de esta presentación del medicamento, el FNR sumó otros fármacos que amplían la cobertura y las indicaciones para determinadas enfermedades, según destacaron las autoridades.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, afirmó que estas medidas “forman parte de las incorporaciones y prestaciones que estamos haciendo y revisando, que el MSP tiene desde hace diez años”.

Lustemberg subrayó la importancia de la intervención temprana: “Este medicamento, cuanto antes se incorpore, mucho mejor para estos pacientes, que hoy tienen una calidad de vida y una sobrevida muchísimo mayor que hace años”.

La ampliación del acceso a tratamientos dirigidos a poblaciones pediátricas representa un avance en las políticas sanitarias orientadas a mejorar pronósticos y reducir complicaciones asociadas a la enfermedad.

Las autoridades no detallaron en el comunicado los nombres comerciales del medicamento ni el impacto presupuestal inmediato de la incorporación. Tampoco se informaron protocolos específicos de prescripción o plazos de disponibilidad en el sistema público; se espera que el MSP y el FNR publiquen en los próximos días las directrices para su implementación y las condiciones de acceso para los pacientes.