El senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley para prohibir los viajes al exterior de legisladores pagados por el Estado.

“Prohíbase a los senadores y representantes viajar al exterior con cargo al erario público o al presupuesto del Parlamento”, señala el segundo artículo del proyecto.

También establece que la participación de legisladores en actividades internacionales, incluidas las que se desarrollen en el marco de organismos internacionales de los que Uruguay forma parte en calidad de miembro y a los que “realiza aportes económicos, deberá efectuarse por medio de videoconferencia o de cualquier otro mecanismo de participación a distancia que se encuentre disponible”.

En el tercer artículo del proyecto Bordaberry plantea que, “por vía de excepción”, cada cámara podrá autorizar el viaje al exterior de uno o más de sus integrantes “mediante resolución adoptada por mayoría de dos tercios de votos del total de sus componentes”.

“La autorización requerirá la acreditación fundada de la necesidad de la presencia personal del legislador y de que dicha presencia no pueda ser sustituida por participación a distancia”, señala la iniciativa.

En el cuarto artículo se indica que lo dispuesto en los artículos anteriores no será de aplicación cuando el legislador asuma íntegramente, “con recursos propios, los gastos derivados del viaje, incluyendo pasajes, alojamiento, alimentación, seguros y cualquier otro concepto relacionado con el mismo”.

“En tales casos, el viaje no requerirá autorización de la cámara respectiva, siempre que no implique, directa o indirectamente, erogación alguna con cargo al presupuesto del Poder Legislativo ni a otros fondos públicos”, señala el texto.

El proyecto establece que la prohibición es aplicable también a los funcionarios de ambas cámaras y de los servicios comunes del Poder Legislativo.

En la exposición de motivos, Bordaberry fundamentó que este proyecto se basa, entre otras cosas, “en la necesidad de limitar el gasto público con cargo al presupuesto de todos los uruguayos, en un contexto de restricciones fiscales en el que cada partida debe justificarse por su utilidad efectiva”.

También lo fundamentó “en la austeridad republicana que ha caracterizado, en sus mejores tradiciones, a la vida institucional del país”.

En ese sentido, el senador colorado recordó “al presidente Joaquín Suárez (1843-1852), cuya austeridad y desprendimiento personal en el ejercicio del gobierno durante la Guerra Grande son parte de nuestra mejor tradición republicana”.

Un día antes de que Bordaberry diera a conocer este proyecto, la bancada de senadores del Frente Amplio presentó otro proyecto de ley para controlar la liquidación y devolución de los viáticos proporcionados para las misiones fuera del país a los funcionarios públicos.

Luego de presentado su proyecto, Bordaberry dijo en una rueda de prensa que la iniciativa del Frente Amplio para regular los viáticos le parece “muy bien”, pero subrayó que su proyecto va más allá, por lo tanto, “si no viajan, no hay viáticos, entonces, se terminó el tema”.

“Creo que los legisladores no tenemos que viajar, directamente. Terminamos, además, con la discusión de los viáticos, porque si no viajás, no recibís viáticos. Me parece que ahí vamos a ver quién realmente quiere cuidar el dinero de los uruguayos”, insistió.

Bordaberry señaló que los viajes de los legisladores no son productivos y que no es necesario que viajen porque existe el Ministerio de Relaciones Exteriores y hay embajadores.

El legislador de la oposición destacó que en 2025 hubo 73 viajes de senadores, y eso “no está bien”. “El que quiera viajar, que se lo pague”, sentenció.