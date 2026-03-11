El intendente de Maldonado, Miguel Abella, apoyó la idea del Congreso de Intendentes para avanzar en mecanismos que permitan cobrar las multas de tránsito a conductores extranjeros antes de que abandonen el país, luego de que se conociera que cerca del 96% de las sanciones aplicadas a vehículos del exterior quedan impagas. Abella detalló los problemas que se registran para lograr el pago de las multas, lo que genera una situación de desigualdad respecto a los conductores residentes en el país. En ese sentido, el jefe comunal explicó que durante la última temporada de verano la mayoría de las multas aplicadas a vehículos extranjeros sólo se lograron cobrar en los casos en que las autoridades procedieron a la retención del vehículo. En el resto de las situaciones, el pago quedó sujeto a la voluntad del conductor sancionado, dijo Abella en rueda de prensa. “Prácticamente las únicas multas que se cobraron fueron a aquellos a los que se les retuvo el vehículo; el resto es a voluntad de la persona”, afirmó el intendente. Este planteo será analizado por el Congreso de Intendentes luego que trascendiera que las sanciones de tránsito aplicadas a conductores extranjeros no llegan a pagarse, una situación que preocupa especialmente a los departamentos con fuerte presencia turística, donde circula una gran cantidad de vehículos matriculados en otros países. Abella adelantó que el Congreso de Intendentes tiene previsto reunirse este mes para comenzar a analizar posibles soluciones. El organismo –que nuclea los 19 gobiernos departamentales- hará una evaluación de las conclusiones de una comisión técnica que fue creada para estudiar este problema. La comisión está integrada por tres intendentes y tres asesores, quienes vienen trabajando en propuestas que permitan mejorar los mecanismos de fiscalización y cobro de las multas aplicadas a visitantes extranjeros. Abella señaló que el desafío de cobrar las sanciones a conductores extranjeros no es exclusivo de las intendencias, sino que constituye un problema de alcance nacional que también afecta a otros organismos del Estado. En ese sentido, señaló que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) también enfrenta dificultades similares para cobrar infracciones a los vehículos extranjeros, lo que refuerza la necesidad de buscar la manera que permita asegurar que las multas sean abonadas antes de que los conductores se vayan del país.