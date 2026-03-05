El presidente de la República, Yamandú Orsi presentó en un almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Hotel Alvear de Buenos Aires, la oferta de Uruguay como destino para inversiones de largo aliento. Ante unas 200 autoridades y empresarios, y con la presencia del canciller argentino Pablo Quirno, enfatizó la estabilidad como principal activo del país. El encuentro reunió a gobernadores, legisladores y dirigentes de cámaras empresariales, entre ellos representantes de la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En la mesa principal estuvieron el ministro de Economía, Gabriel Oddone y el embajador de Uruguay en Argentina, Diego Cánepa, además de líderes empresariales como Alejandro Buglheroni y Martín Rapallini. Orsi articuló su discurso en torno a tres pilares: estabilidad institucional, fortaleza macroeconómica y cohesión social, y los vinculó con la capacidad de Uruguay para albergar proyectos que requieren paciencia y escala. Señaló sectores prioritarios como agroindustria, forestal, alimentos y energías renovables. En una ronda de preguntas junto al ministro Oddone, Orsi respondió inquietudes sobre el clima de inversión; empresarios definieron las intervenciones como “serias” y generadoras de “certezas contundentes”. Varios inversores destacaron una imagen de “izquierda sensata” que, dijeron, infunde confianza. En el brindis, el canciller Quirno elogió la estabilidad uruguaya y animó a profundizar la relación bilateral: “Ustedes no tienen que pedir permiso para venir, vengan cuando quieran”, afirmó, subrayando la complementariedad productiva entre ambos países. La jornada se cerró con el compromiso de enviar material informativo y abrir canales de seguimiento para traducir el interés en proyectos concretos, y dejó sobre la mesa la posibilidad de misiones comerciales y reuniones técnicas para avanzar en inversiones de largo plazo.