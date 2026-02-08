Al cierre del viaje oficial a la República Popular China, la ministra Cardona hizo una puesta a punto de los resultados de la misión que inició el domingo 1° de febrero y culminó ayer, sábado. “Pasamos por todos los temas que atañen a Uruguay, pero no queremos que quede en un discurso. Queremos que, cuando hablamos de desarrollo económico, social y ambiental realmente lo llevemos a la práctica”, dijo Cardona. En ese sentido, detalló que de las 63 medidas que se trazó el gobierno en China, el Ministerio de Industria, Energía y Minería tiene cuatro. Cardona destacó la conformación de la delegación que tuvo una fuerte presencia gubernamental y de la academia -con la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica- las 15 cámaras empresariales con más de 115 empresarios y los representantes de los trabajadores y de tres intendencias. “Es un antes y un después de este viaje”, aseguró Cardona, quien subrayó las declaraciones de Orsi sobre la importancia de escuchar, identificar oportunidades, generar proyectos en conjunto a mediano y largo plazo, potencial el vínculo que existe entre ambas naciones hace casi 40 años. “Me voy con muchos deberes y trabajo por delante, y con mucha esperanza que es la que tenemos que transmitirle a nuestro pueblo”, dijo la secretaria de Estado.