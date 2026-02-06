El seminario fue coorganizado por Uruguay XXI y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional. Fue uno de los puntos relevantes de la delegación que termina este viernes. Según indicó el presidente, en esta charla, se buscó fortalecer la presencia de Uruguay en el mercado Chino. Según datos de Uruguay XXI, en 2025, China se mantuvo como el principal destino de las exportaciones uruguayas, con ventas por 3.493 millones de dólares, equivalentes al 26% del total exportado y un crecimiento cercano al 12% respecto a 2024. El mercado del país asiático concentró el 86% de las exportaciones de soja, fue el principal comprador de celulosa y uno de los destinos más relevantes para la carne bovina uruguaya. Asimismo, fue el principal origen de las importaciones, con un flujo diversificado de bienes industriales, maquinaria y tecnología. En materia de inversiones, China es uno de los mayores emisores mundiales de inversión extranjera directa y mantiene en Uruguay una presencia creciente en sectores estratégicos, como la industria frigorífica, la agroindustria, la logística, las telecomunicaciones, la energía y las tecnologías vinculadas a la transición energética.