Más de 200 empresas chinas mantuvieron reuniones con empresarios uruguayos y representantes de los trabajadores, con participación de dirigentes sindicales del PIT CNT, aseguró el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay China, Nicolás Potrie. El dirigente empresarial explicó que se trata de instancias que “reflejan un diálogo amplio que trasciende el intercambio estrictamente comercial” y confirmó que existe un interés concreto de compañías chinas en invertir en Uruguay. “Hoy la relación está centrada principalmente en la exportación de productos uruguayos al mercado chino, pero el objetivo es ampliar la cantidad de productos exportables y avanzar también en inversiones”, explicó en declaraciones recogidas en China por Canal 5. “Ya existen inversiones chinas en Uruguay y estos encuentros buscan crear las condiciones para que se concreten nuevas”, afirmó. Potrie destacó la diversidad de las gremiales empresariales que acompañaron al presidente Yamandú Orsi y la comitiva oficial. Además de los sectores tradicionales vinculados al agroexportador, Potrie subrayó la presencia de rubros como servicios, logística, nuevas tecnologías, turismo y deportes. “Eso da cuenta del alcance y del tamaño de la delegación empresarial”, explicó y destacó que el viaje a China no se limita a los sectores históricos de la relación bilateral, sino que apunta a diversificar la agenda económica. En la misma línea, se expresó el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Julio César Lestido, quien destacó que en China “valoran mucho la importante delegación que acompaña a la comitiva oficial, con representantes empresariales y sindicales”. “El viaje muestra un país sólido y en conjunto que vende bien al país”, afirmó Lestido quien detalló que los chinos valoran la presencia conjunta del gobierno, el sector productivo y los trabajadores. Lestido recordó que, según informó el canciller Mario Lubetkin, se trata de “la delegación más grande de personas que viajó a China”, con “más de 150 personas”, en su mayoría empresarios. “Destacaron un buen clima de negocios favorable para Uruguay para atraer inversiones y estimular las oportunidades comerciales a nivel bilateral”, sostuvo.