El Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo permitió bajar de 13 a 6 el número de personas fallecidas en ámbitos laborales, entre enero y marzo de 2026, en relación al primer trimestre del año anterior. La estrategia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que cumplió su primer año de implementación, se basa en capacitación, trabajo tripartito y fiscalización en todo el país. “Transparentar cifras es fundamental”, para incidir en las formas de organización del trabajo y reducir accidentes, dijo el inspector general de Trabajo, Luis Puig. Las cifras revelan que, entre enero y marzo de 2025, fallecieron 13 personas a causa de siniestros laborales, en comparación a igual período de este año, cuando 6 personas perdieron la vida. El trabajo en altura y el vuelco de tractores en el ámbito rural, son dos de las principales preocupaciones a atender, dijo Puig quien valoró la baja de las cifras. Sin embargo, expresó que “estamos lejos de estar conformes”, dijo, ya que “los porcentajes no hablan de la importancia de la preservación de la vida”. El jerarca también reconoció el trabajo tripartito entre el Estado, las cámaras empresariales y el movimiento sindical, y una adecuada comunicación sobre el tema implementada en todo el territorio nacional. Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, expresó que, a un año de su puesta en funcionamiento, en esta estrategia primaron los acuerdos tripartitos, al trabajar en forma conjunta el Estado, los sindicatos y los sectores empleadores y empresarios. Al inicio del actual gobierno, el Ministerio de Trabajo tenía seis inspectores para todo el país, a los que se incorporarán ocho más, luego de un concurso abierto. El equipo también sumará dos abogados en el transcurso de 2026, adelantó Puig. Además, el jerarca anunció que para perfeccionar el manejo estadístico de las cifras se trabaja con el Banco de Seguros del Estado en la creación de un observatorio de siniestralidad laboral en tiempo real. Esto posibilitará conocer de primera mano la problemática y trabajar para incrementar la prevención.