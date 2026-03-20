El mandatario convocó a un Consejo de Ministros para el próximo jueves 26 de marzo con el objetivo de ultimar los detalles del Plan Nacional de Seguridad, una de las principales iniciativas del Poder Ejecutivo. En forma paralela y con los votos de los partidos de la oposición el próximo 9 de abril será interpelado el ministro del Interior, Carlos Negro, en la Cámara de Senadores. El miembro interpelante es el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, quien quiere conocer en detalle las últimas sobre las cifras de delitos y el Plan Nacional de Seguridad. El ministro explicó que el Plan Nacional de Seguridad consta de siete ejes principales, de los cuales se desprenderán 79 acciones concretas, que se dividirán en más de 100 medidas . Este plan de seguridad aparece en momentos en que buena parte de la población (el 46%) piensa que el principal problema es la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico, según el último un relevamiento de la consultora Cifra “La inseguridad es el principal problema para la mayoría de todos los niveles, excepto el más bajo. En ese grupo, el 29% considera que lo es la falta de trabajo. La preocupación por la falta de trabajo desciende sistemáticamente a medida que aumentan los ingresos, y en el nivel más alto apenas el 4% la considera el principal problema. Con la inseguridad ocurre lo contrario, y preocupa más a la gente de más ingresos”, señala la encuesta. El jueves 26 de marzo cuando se realice el Consejo de Ministros es muy probable que se haga la presentación del plan, que tiene siete ejes principales, de los cuales se desprenderán 79 acciones concretas, que se dividirán en más de 100 medidas, explicaron a El Cronista fuentes de Presidencia de la República. Este plan prevé incorporar 1.700 nuevos policías, derivados de la creación de 500 cargos más 1.200 vacantes que estaban pendientes de llenar al inicio de esta administración. Por otra parte, el plan prevé reformular el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO)-creado durante el último gobierno de Tabaré Vázquez- “para que vuelva a tener la incidencia que tuvo en su oportunidad”, y que esa modalidad se aplicará al “policiamiento inteligente” para prevenir y bajar la cantidad de los homicidios. Otra de las apuestas del Ministerio del Interior es enviar un proyecto de ley al Parlamento para lograr la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). La idea de sacar al INR de la órbita del Ministerio del Interior es una propuesta de larga data que tiene los apoyos suficientes para su aprobación. En ese contexto, el gobierno de Orsi busca avanzar en paralelo en dos frentes clave: la seguridad pública y la transformación del transporte, ambos con alto impacto político y social. Con plazos exigentes y decisiones de fondo aún pendientes, la administración de Orsi entró en una etapa de definiciones en áreas estructurales, donde el resultado de estas negociaciones marcará el rumbo de su gestión.