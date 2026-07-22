La Confederación de Cámaras Empresariales solicitó una reunión con el presidente Yamandú Orsi para plantearle su preocupación por varios temas que afectan la marcha de la actividad económica.

Además, los empresarios no están dispuestos a discutir la reducción de la jornada laboral que impulsan varios gremios, entre ellos el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca).

El pedido de esta reunión con Orsi se produjo en momentos en que el presidente recibió ayer, martes, en la Torre Ejecutiva a una delegación del Sunca, que tiene entre sus reclamos centrales avanzar hacia la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, sin pérdida de salario.

El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, explicó que el pedido de reunión con Orsi fue realizado “desde la semana pasada” y que responde a otros temas de agenda.

Entre las preocupaciones que motivaron el pedido de reunión con Orsi se encuentra el escenario internacional. “La incertidumbre que hoy reina en muchos aspectos en temas internacionales como la guerra del Golfo y todo lo que involucra a los costos energéticos, es lo que nos preocupa y también el tema de la conflictividad laboral”, explicó Loureiro.

El directivo empresarial dijo que también existe preocupación por la conflictividad sindical que afecta la operativa del puerto de Montevideo. “Es un tema que nos preocupa muchísimo a todos los sectores de la actividad económica, sobre todo, para los que exportan o los que hacen tránsito de mercadería”, señaló.

No reducir la jornada laboral

El planteo más contundente del empresario fue la negativa a discutir la reducción de la jornada laboral en la construcción. “Las cámaras empresariales en particular sostenemos que hay determinados temas que no deberían ser discutidos hasta que no resolvamos otros temas que son la productividad y la competitividad, temas que venimos conversando con todos los actores de la sociedad y en particular con el gobierno”, sostuvo.

Para Loureiro la reducción de la jornada laboral “quita energía a la discusión, hoy es inviable, porque no hay actividades económicas que hoy pudieran sostener eso”.

Luego de la reunión mantenida ayer con Orsi, el presidente del Sunca, Richard Ferreira, explicó que el sindicato lleva 110 días sin convenio colectivo.

Además, el dirigente destacó que que las cámaras empresariales “hasta ahora no han dado una respuesta” para avanzar en los puntos de sus reclamos sindicales.