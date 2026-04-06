El gobierno presenta mañana, martes, la primera estrategia nacional de abordaje a la situación de calle, una política en coordinación de todos los organismos del Estado que dan respuesta a esta problemática que afecta a unas 8.500 personas en todo el país. En la elaboración de este plan que presentará el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) participaron unas 2 mil personas en 40 encuentros a nivel nacional, incluyendo personas en situación de calle, funcionarios, asociaciones civiles y académicos. Las autoridades del Mides anunciarán medidas concretas para un problema que requiere respuesta integral de distintas instituciones. “La gente está molesta y te lo hace saber”, afirmó el senador del Frente Amplio (FA) Eduardo Brenta, integrante de la Vertiente Artiguista. Según publicó el semanario Búsqueda, este tema ya fue tratado en el Secretariado Ejecutivo del FA. Brenta consideró que se trata de “un tema a resolver, y yo diría en forma breve”, aunque reconoció que algunas soluciones requerirán plazos más extensos debido a la complejidad del fenómeno. El senador suplente Rafael Michelini, del oficialista Nuevo Espacio, reclamó días atrás más celeridad. “Sé que el gobierno está sensibilizado con ello y el presidente Orsi más. Sé que hay planes. Pero hay que actuar. ¡Ahora!”, sostuvo Michelini en su cuenta en X. A todo esto, el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, señaló que “las responsabilidades son colectivas” y que “es fácil decir que la culpa es del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila”. En una entrevista en Radio Uruguay realizada esta mañana Sánchez dijo que percibe una operación política en contra del ministro socialista Civila y sostuvo que “se ha instalado cierto malhumor, incluso se ha involucrado al Movimiento de Participación Popular (MPP) con cierto malhumor con esto”. Por esa razón, el jerarca exhortó “a los compañeros que están instalando operaciones políticas” que “defiendan más al gobierno y que conspiren menos”. En la entrevista el secretario de la Presidencia fue categórico: “¿Qué propuesta hizo Michelini?. Es un dirigente político, su sector integra el secretariado” y subrayó que estos temas “se tienen que discutir con alternativas”. Por su parte, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, señaló la existencia de “múltiples vertientes” que confluyen en el fenómeno, tales como “problemas de adicciones, de salud mental, de pérdida de empleo”. Para Bergara las acciones del gobierno “no están funcionando”. La diputada oficialista del MPP, Julieta Sierra, calificó la situación de las personas en la calle como “el punto más débil que tiene el gobierno en este momento”. “No tengo ningún problema en decirlo, creo que ahí hay una falta bastante grande”, manifestó. En contraste, el senador socialista Gustavo González, advirtió contra la búsqueda de chivos expiatorios. “Quien piense que esta situación se resuelve de un día para el otro está equivocadísimo”, aseveró. González sostuvo que el tema “no se puede focalizar en el Mides” y cuestionó a quienes “están tratando de buscar un culpable en el Mides”.