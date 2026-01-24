El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila no fue el único que estuvo en esa reunión, también se hizo presente el ministro del Interior, Carlos Negro.

En este sentido, en la mañana del viernes la Policía llevó a cabo un operativo en varios barrios de Montevideo para sacar a personas en situación de calle de los espacios públicos, concretamente de plazas y parques, donde en muchas ocasiones terminan acampando y viviendo.

El ministro Civila dijo que hay “un trabajo permanente” con las personas en situación de calle, y que es “un tema central”, que requiere del “trabajo articulado de todo el gobierno”.

“Nosotros con el abordaje social de las personas que llegan a nuestro centro de primera atención, que recibe a las personas derivadas por ley de faltas, competencia del Ministerio de Desarrollo Social también es el alojamiento, que hemos venido ampliando”, aseguró Civila, en rueda de prensa.

Luego agregó que “no es un tema solo de invierno, es un tema permanente”, (...) “el presidente está convencido que hay que trabajar con toda la fuerza entre todas las instituciones”.

Actualmente el Mides alberga a unas 8500 personas, tanto en la noche, en lugares transitorios, como durante el día.

“Además de eso tenemos personas a la intemperie, que vemos todos los días esta situación, a las que estamos yendo, insistiendo con nuestros dispositivos, para que ingresen a las propuestas del sistema de protección social, y el sistema de protección social en Uruguay del Ministerio de Desarrollo Social atendió en el año 2025 a más de 13.000 persona o sea que estamos hablando de un fenómeno grande. No todas son en situación de intemperie, pero sí que tienen vulnerabilidades extremas y corren riesgo de esa situación si no tuvieran una protección del Estado”, afirmó el ministro.