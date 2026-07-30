En medio de una larga reunión tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), los responsables de FNC anunciaron ayer que continúan las negociaciones con autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas y de Industria para analizar la viabilidad de las operaciones de la compañía en Uruguay.

La empresa anunció que esperaría hasta fines de este mes para tomar nuevas definiciones. Mañana, viernes, culmina el plazo del seguro de paro otorgado a los 59 trabajadores de la planta de Minas y también finaliza la parada de mantenimiento que se realizó durante todo el mes de julio en la fábrica de Montevideo.

El presidente del sindicato de Pilsen, Bruno Pastorino, explicó que el planteo de la empresa fue extender por un mes el seguro de paro en Lavalleja y retomar la actividad en Montevideo el 1° de agosto para cumplir con algunos compromisos contractuales, pero sin asegurar la continuidad de la fábrica.

Desde la visión sindical, la extensión del seguro de paro en Minas es un “cierre encubierto”, mientras siguen las negociaciones con el gobierno para evaluar el rumbo de sus operaciones.

Es por eso que la mesa directiva resolvió realizar mañana, viernes, una asamblea general nacional de carácter urgente para analizar la situación de las dos plantas de producción y envasado de cerveza.

Las latas importadas

Uno de los problemas estructurales que afecta a esta compañía es la creciente importación de latas de cerveza, que según advierten desde la compañía tiene costos estructurales inferiores en cuanto a la cadena logística de comercialización.

Una lata de cerveza Skol se vende al público a un precio aproximado de 49 pesos, mientras una de Pilsen cuesta 79 pesos y una de Patricia vale 95 pesos. Por esta razón, los empresarios consideran que no es posible competir contra las cervezas importadas.

Desde la empresa también preocupan los salarios de los trabajadores de la distribución y logística, en el entendido que están por encima de los empleados que realizan las mismas tareas en las empresas importadoras de cerveza.