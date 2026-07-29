La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó ayer el informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) y los Precios de Venta al Público (PVP) de referencia de los combustibles en las horas previas al ajuste de tarifas que deberá resolver el gobierno para el mes de agosto.

De acuerdo a los datos publicados, el PPI da un ajuste al alza de 1,86% para la nafta Premium 97 y de 1,84% para la nafta Súper 95, de 6,99% para el gasoil, y una reducción de 3% para el supergás.

De esta manera, los precios de venta al público de referencia muestran un incremento de 0,26 pesos en la nafta Súper 95, de 0,48 pesos en la Premium 97 y de 7,51 pesos en el gasoil 50S.

Sin embargo, el cálculo técnico de la Ursea a través del PPI por sí mismo no permite proyectar la evolución del precio de venta al público en surtidor, porque solo contempla los costos en la etapa primaria del proceso de distribución.

Por esta razón, también publica el PVP de referencia, que al PPI le suma el factor de ajuste, los márgenes de distribución y los impuestos.

En ese caso, para la nafta Súper 95 muestra un incremento de 0,26 pesos (precio actual 88,67 pesos frente al proyectado 88,93 pesos), de 0,48 pesos para la nafta Premium 97 (precio actual 91,19 pesos frente al proyectado 91,67 pesos) y de 7,51 pesos para el gasoil 50S (precio actual de 58,68 pesos frente al proyectado 66,19 pesos).

La decisión final sobre las tarifas que regirán en agosto las comunicará el Poder Ejecutivo en las próximas horas.

La presidenta de Ancap, Cecilia San Román, aseguró ayer, martes, que la empresa estatal tiene “suficiente solidez para soportar alguna contención que pudiera haber en las tarifas” y evitar trasladar al público un aumento de precios en los combustibles en agosto.

San Román sostuvo que durante los primeros tres meses del conflicto en Medio Oriente, Ancap enfrentó la situación en mejores condiciones, resignó ingresos por 80 millones de dólares entre abril y junio por su buena posición económica y evitó trasladar los ajustes al alza al público.