Carlos Jornet celebró la adhesión de Uruguay y subrayó que Orsi fue el primer mandatario en rubricar la versión actualizada de la Declaración de Salta. En la conferencia posterior, Orsi definió la libertad de prensa como “una garantía indiscutible para la existencia de una sociedad democrática” y vinculó las dos declaraciones: la de Chapultepec (1994), que consagra principios para prevenir la censura, proteger fuentes y asegurar el acceso a la información pública; y la de Salta (2018, actualizada en 2024), que adapta esos estándares al desarrollo digital, incluyendo aspectos como la protección en plataformas y la transparencia sobre algoritmos. El mandatario sostuvo además que la libertad y la búsqueda de igualdad son complementarias, y defendió la acumulación de avances democráticos a lo largo de cuatro décadas como base de confianza institucional. Llamó a que el debate público no se reduzca a ataques personales ni a la difusión de falsedades. Orsi se comprometió a respetar los contenidos de ambas declaraciones y a mantener un canal permanente con la SIP para intercambiar información y recibir sugerencias. Para la organización, la firma representa un respaldo simbólico y práctico a estándares regionales en materia de prensa libre y derechos digitales.