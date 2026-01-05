El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, opinó sobre el proyecto del PIT CNT de aplicar el impuesto al 1% más rico del Uruguay con el objetivo de paliar la pobreza infantil. El jerarca defendió esta iniciativa y aseguró que espera que se desarrolle un debate político honesto.

La central obrera propone aplicar una sobretasa anual del 1% al patrimonio de las personas físicas más ricas de Uruguay. Esta medida busca modificar el Impuesto al Patrimonio, gravar activos en el exterior y complementar el crecimiento económico que no ha logrado reducir la pobreza.

“Estoy convencido de que es una buena iniciativa y estoy en condiciones de escuchar una propuesta mejor, si alguien la tiene”, aseguró Castillo quien consideró que “cuando no hay más posibilidades de estirar el presupuesto, lo que hay que hacer es buscar iniciativas nuevas”.

“Vergüenza es que anden niños descalzos y con hambre en nuestro país, habiendo riquezas en otro extremo de un mismo país”, dijo el ministro en declaraciones a Radio Montecarlo.

“Un debate político de ideas, de buscar iniciativas ante la falta de recursos para atender mejor a los niños y las niñas, para mejorar la vida de nuestros compatriotas, para la construcción de viviendas y la atención de las demandas sociales como salud”, señaló.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, descartó la creación de un impuesto al patrimonio por considerarlo inconveniente y ajeno a la estrategia fiscal del gobierno.

Para el PIT CNT debatir esta idea es “de inmensa relevancia para la ciudadanía y para el proceso democrático”, y merece ser dado con base en argumentos técnicos y sin descalificaciones.

La central obrera señala que el Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas rige en el país desde 1964 y que actualmente presenta “la alícuota más baja de su historia”.

Por este motivo, el PIT CNT considera que este impuesto no tiene un objetivo meramente recaudatorio, sino un carácter finalista. “Se trata de un cambio tributario cuyo objetivo es que el país cuente con los recursos, hoy insuficientes, para enfrentar una emergencia nacional: la pobreza que afecta a nuestra niñez y adolescencia”, señala una misiva de la central de trabajadores.