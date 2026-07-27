El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este lunes que se han completado los cupos disponibles en la agenda abierta para la vacuna contra el meningococo. En un comunicado difundido a las 14:00, la cartera señaló que la demanda superó la oferta y que “próximamente se habilitarán nuevos cupos por este mismo motivo”.
Según el texto, la apertura de la agenda comenzó a las 9:00 de la mañana destinada a niños y adolescentes de entre 11 y 15 años.
Pese a la alta concurrencia de solicitudes, el MSP agradeció “la paciencia y comprensión” de las familias que esperan acceder a un turno y aseguró que la reapertura será comunicada a través de sus canales institucionales —sitio web y redes sociales— para garantizar que todos puedan vacunarse.
La vacunación contra el meningococo forma parte del calendario de inmunizaciones dirigido a prevenir enfermedades graves ocasionadas por la bacteria Neisseria meningitidis, que puede causar meningitis y septicemia.
La medida de abrir la agenda por tramos etarios busca organizar la demanda y priorizar la distribución de dosis según los grupos de edad.
El comunicado del MSP también recordó que, a partir del lunes 3 de agosto, se abrirá la agenda para la vacunación de niños de 9 y 10 años. Las autoridades instaron a las familias a estar atentas a las publicaciones oficiales para inscribirse cuando se habiliten los nuevos turnos y evitar así esperas innecesarias o información incorrecta difundid.