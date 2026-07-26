El plazo que tienen los adultos a cargo de niños y adolescentes para presentar el certificado de estudio y poder seguir cobrando la asignación familiar fue extendido hasta el viernes 31 de julio, informó el Banco de Previsión Social (BPS).

El certificado de estudio se debe ingresar a través de la página web del BPS en la sección Servicios en Línea. En caso de que el responsable deba ingresar el certificado de inscripción y el niño o adolescente asista a un centro de enseñanza pública, lo puede hacer en la misma sección o presentarlo en forma presencial, sin agenda previa, en las oficinas del BPS de todo el país. El comprobante debe estar firmado y sellado por la dirección del centro.

Si el niño o adolescente asiste a un centro privado, los responsables deberán solicitar que la institución envíe el certificado de inscripción al BPS.

Quienes no presenten el certificado antes del 31 de julio verán suspendido el pago de la asignación familiar a partir de setiembre de 2026, hasta regularizar la situación, advirtió el BPS.

Esta acción está alineada con la estrategia interinstitucional de revinculación educativa iniciada en el año 2025, en la que participan las autoridades de la educación pública, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el BPS, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

Este programa tiene la colaboración del Ministerio del Interior y de la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI), para garantizar el derecho a la educación de todos los niños y adolescentes del país.