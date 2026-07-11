La Cámara de Zonas Francas emitió un duro comunicado en el que expresa su “preocupación” por el conflicto que afecta al Puerto de Montevideo y provoca una “interrupción intermitente” en la Terminal Cuenca del Plata (TCP). Según la entidad, la situación interfiere con la normal operativa de una infraestructura considerada clave para el comercio exterior y para la posición de Uruguay como hub logístico regional.

En el texto, la cámara recuerda que las zonas francas son pilares de la economía nacional y que su funcionamiento depende de una cadena logística previsible para cumplir con compromisos contractuales. Cada demora o corte en la operativa portuaria, advierten, provoca sobrecostos y erosiona la confianza de inversores y clientes globales, con potencial impacto en la competitividad del país.

La organización reclama al Poder Ejecutivo que actúe con “celeridad dentro del marco legal aplicable” para garantizar la continuidad operativa del Puerto de Montevideo y de sus terminales estratégicas.

Proponer la activación de mecanismos institucionales —protocolos de contingencia, servicios mínimos cuando corresponde e instancias de negociación con plazos ciertos— con el objetivo de resolver la disputa sin dañar el diálogo entre las partes involucradas.

La Cámara concluye que garantizar la operativa portuaria “implica proteger el empleo, la inversión, las exportaciones y la imagen internacional del país” y pide que la continuidad del Puerto de Montevideo sea asumida como una política de Estado. Mientras tanto, empresas y operadores logísticos esperan señales claras y medidas que aseguren la normalidad en una terminal estratégica para Uruguay.